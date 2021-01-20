نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للإنعقاد غداً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، برنامج وزارتهما أمام المجلس، علي أن يعاود للإنعقاد صباح الغد.

وكان قد أحال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، بيان الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلي اللجنة البرلمانية المختصة وذلك لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة وإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزيرة لعرضه علي مكتب المجلس.

كما أحال رئيس البرلمان، بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي 2020 والخطة المستقبلية للجنة التربية والتعليم لاعداد تقرير وعرضه على المجلس.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة، اعتراضات بعض النواب على إغلاق باب المناقشة أثناء تعليقهم على بيان وزير التربية والتعليم، مطالبين بمنحهم الفرصة للتعقيب على بيان الوزير.

فيما تدخل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وطالب بعدم إثارة الفوضى تحت قبة مجلس النواب.

ووجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، الشكر والاعتذار لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، تعقيبًا على الخلاف الذي شهدته الجلسة العامة، اعتراضًا على إغلاق باب المناقشة أثناء تعليق النواب على بيان وزير التربية والتعليم.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن الكلمات التي قيلت مثلت 17 محافظة مصرية، وهذا ليس بالهين عرضه في جلسة واحدة، إذ مثلت أحزاب مستقبل وطن، والوفد، والشعب الجمهوري، والمصري الديمقراطي، والعدل، والتجمع، وجميع النواب مثلوا 25 لجنة من مجلس النواب، مع إعطاء الأولوية للجنة التعليم في مجلس النواب، ووجه الاعتذار لرئيس المجلس.

وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "لن تثنيني أي عقبة عن تطبيق القانون والدستور واللائحة، أعلم نفسي أولًا، وأرجو منكم وأنا قبلكم إعادة بحث ودراسة اللائحة بتمعن، ولا يجوز الخروج عليها فهي جزء أساسي من مظهر وسلوك المجلس الموقر، ويجب الالتزام بكل حرف في اللائحة

وأضاف رئيس البرلمان، موجهًا حديثه للأعضاء: "لماذا تستعجلون، فالفصل التشريعي خمس سنوات كلكم تريدون الحديث مع وزير التعليم؟، الأيام قادمة نظموا أنفسكم، كل هيئة برلمانية تنظم نفسها وترشح من يتكلم".

وطالب "جبالي" كل مجموعة بتنسيق الكلمات بينهم، واختيار اثنين أو ثلاثة من كل حزب أو مجموعة للحديث، وتابع: "نسقوا بين أنفسكم، من سلطتي وحدي إغلاق باب المناقشة، لكن وعدتكم بالديمقراطية، وأطبق اللائحة لو على رأسي، ولو أنتم مكاني ستطبقونها".

وقال: "تركنا التشريع مؤقتًا لأنني أرى الرقابة الآن أهم، والحكومة ليست خصمًا إنما نتعاون معها ليستمر المسار سليمًا".

