انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. رئيس الوزراء يُعلن الخميس بعد القادم إجازة رسمية لموظفي الدولة والقطاعين العام والخاص والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ قليل عن موعد إجازة 25 يناير 2021، والتي اعتبرتها الدولة إجازة رسمية لجميع الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص، وجاء القرار اليوم أثناء اجتماع مجلس الوزراء والذي يعقد كل أسبوع في مثل هذا الموعد.

رئيس الوزراء يعلن رسمياً رئيس الوزراء موعد إجازة 25 يناير 2021

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أعضاء مجلس الوزراء المصري وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة، التي تحل علينا في مثل هذا الموعد من كل عام، وهي ذكرى ثورة 25 يناير 2011 وكذلك ذكرى عيد الشرطة المصرية.

وبهذه المناسبة أعلن رئيس الوزراء موعد إجازة 25 يناير 2021، والتي ستكون يوم الخميس الموافق 28 يناير بدلاً من الإثنين 25 يناير، وذلك وفق نظام الإجازات الجديد، والذي يقضي بترحيل أي إجازة رسمية تأتي في بداية أو وسط الأسبوع إلى نهايته، لإتاحة فرصة إجازة متصلة للمواطنين، كي يستثمروها كيفما شاءوا، باستثناء إجازات الأعياد “الفطر والأضحى”، وكذلك عيد الميلاد.

كما أن إجازة الخميس 28 يناير ستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية وكذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وذلك وفق بيان مجلس الوزراء التالي.