  وزير السياحة يشارك في وضع حجر أساس ”عين القاهرة” غدا الخميس

يشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة غدا الخميس في وضع حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة في أفريقيا "عين القاهرة"، والتى سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء امير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وأحمد متولي رئيس إحدى الشركات السياحية.

وتعد عين القاهرة هى أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 متر ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام 2022 والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الإستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.

ويعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية، وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وتقع عين القاهرة على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.

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