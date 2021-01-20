الري والجايكا اليابانية ينظمان ندوة حول دور الروابط في ترشيد المياه  

نظم قطاع تطوير الري وهيئة التعاون الدولي اليابانية "، الجايكا" ندوة بدمنهور حول دور الروابط في ترشيد المياه وتبادل الخبرات في مجال الري الحديث " وذلك من خلال برنامج التوعية بترشيد استخدام المياه وتطبيق الري الحديث وتبادل الخبرات.

وتم مناقشة أساليب الري الحديث وفوائد وعوائد تنفيذ الري الحديث على المزارع وعلي الوطن وكذلك العائد الاقتصادي من زيادة الجودة وخفض قيمة السماد وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه ودور الروابط في مجال التوعية والتنفيذ كما تم عرض بعض نماذج النجاح في تنفيذ شبكات الري الحديث.

يأتى ذلك في إطار توجهات الحكومة نحو الإستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى واستخدام أساليب الرى الحديث وتفعيل التعاون بين إدارات التوجيه المائى وإدارات المشروعات داخل كل أقليم وتحقيق الأهداف المنوط بها قطاع تطوير الرى ولتحقيق أعلى معدل من الآداء.

وأعدت وزارة الرى إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية في الدولة، وأن المحور الأول من هذه الإستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق في هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، فحن نبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث إن المناطق القريبة من البحر تعتمد في مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر المياه النيلية، كما أننا نستغل أيضًا مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، ونحول السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها إجراءات تساهم في تنمية وزيادة الموارد المائية.

أما المحور الثالث في الإستراتيجية المائية، فهو من أهم المحاور لأنه يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة، لأن المياه اذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة، وبالتالى فحماية المياه من التلوث مسئوليتنا جميعًا كحكومة وأيضًا المواطن نفسه لا بد أن يحافظ على المورد المائى لأنه مصدر رزقه وبالتالى عليه أن يحافظ على الترع ولا يلقى فيها أى مخلفات، والمحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الإستراتيجية، ووجود تشريعات تساعد في تطبيق هذه الإستراتيجية وخطة إعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، والاستفادة من الجهد البحثى في مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى إنتاج من المياه.