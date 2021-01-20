الارشيف / أخبار مصرية

أم "طفلة واقعة التعري": "أبوها أجبرني على خلع ملابسي وتصويري عارية"

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أم "طفلة واقعة التعري": "أبوها أجبرني على خلع ملابسي وتصويري عارية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إشتعال مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو الطفلة الرضيعة التي قام والدها بتجريدها من ملابسها وتركها في الأرض وسط رفض لتدخل الأهالي لحماية الطفلة الرضيعة.


قامت وزارة الداخلية بالبحث عن الأب المتهم بتجريد إبنته ولكن كانت الردود مثيرة لغضب الكثير من رواد مواقع السوشيال ميديا حيث قال:" البنت دي مش بنتي والأم علي علاقة بخطيبها السابق وقمت بهذا العمل لكي أحرق قلبها علي طفلتها".


فيما كان رد الأم بأن هذا الأتهام كذب وليس له اي اساس من الصحة ولكن زوجها قام بإجبارها علي خلع ملابسها لكي يصورها عارية لكي يهددها ويساومها علي ان تتنازل عن كافة حقوقها بعد ان طلبت منه الطلاق.


وما زالت التحقيقات مستمرة بعد التحفظ على الأم والأب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا