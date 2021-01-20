مجلس الوزراء يٌقر رسمياً عقوبات مشددة على ختان الإناث والتي تصل إلى الحبس 20 سنة في بعض الحالات

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محمد سياف - ابو ظبي - أقر مجلس الوزراء اليوم عقوبات رادعة ومشددة على ختان الإناث سواء للوالدين أو الطبي أو من يجري عملية الختان، وتم إقرار التعديلات الجديدة على القانون رقم 58 لعام 1937، وجاءت التعديلات والعقوبات التي أقرتها الحكومة الحكومة بشكل رسمي وفق ما يلي. عقوبات مشددة على ختان الإناث والتي تصل إلى الحبس 20 سنة المادة 242 مكرر. الحبس 5 سنوات على كل من قام بختان أنثى أو أزال جزء من أعضائها التناسلية أو قام بالتعديل أو التشويه، أو أحدث إصابات بهذه الأعضاء.

السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا نتج عن هذا الفعل عاهة مستديمة.

السجن المشدد 10 سنوات إذا أفضت عملية الختان إلى الموت.

وإذا أجرى عملية ختان الإناث طبيب أو مزاول لمهنة التمريض، تكون العقوبة السجن المشدد.

وإذا أفضى الختان إلى إحداث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد 10 سنوات.

أما إذا أفضى الختان للموت تكون العقوبة لفترة لا تقل 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

عزل الجاني عن وظيفته إذا يعمل بوظيفة حكومية لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وحرمان من مزاولة المهنة لخمس سنوات أخرى.

غلق المنشأة التي أجريت فيها عملية الختان. اقرأ أيضاً: أما من طلب الختان وتمت العملية بناءً على طلبه تكون العقوبات هي نفسها العقوبات المذكورة سابقاً، كما يعاقب أيضاً بالحبس كل من شجع أو روج أو دعا للعمل بختان الإناث حتى ولم لم يترتب على فعله أي أثر.

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