وزيرة التجارة والصناعة : نتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع السودان

جدة - نرمين السيد - أعربت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عن تطلعها إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان، لافتة إلى تشاورات ومباحثات مستمرة بين الجانبين من أجل تحقيق هذا الهدف.





ووصلت إلى الخرطوم مساء اليوم الأربعاء، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، على رأس وفد رفيع المستوى، فى زيارة إلى السودان تستغرق عدة أيام، تشارك خلالها فى افتتاح معرض الخرطوم الدولى، فى دورته الثمانية والثلاثين، التى تنطلق غدا، ومصر ضيف الشرف فيها.

وكان فى استقبال الوزيرة نيفين جامع، فى مطار الخرطوم الدولى، وزير التجارة والصناعة السودانى، مدنى عباس مدنى، وعدد من قيادات الوزارة، والسفير المصرى فى السودان حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.

وأعربت الوزيرة نيفين جامع، فى تصريحات صحفية فى مطار الخرطوم، عن شكرها على حفاوة الاستقبال، لافتة إلى أن عرض المنتجات المصرية فى معرض الخرطوم، يتيح مجالا أوسع للتبادل التجارى بين البلدين.

وأوضحت أن الزيارة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، فيما يخص تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل الحبرات فى هذا المجال، مشددة على أن مصر لن تتأخر أبدا عن الأخوة فى السودان، نظرا للأواصال المرتبطة بين الأشقاء فى البلدين.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوفد بصحبتها يضم عددا من رجال الأعمال، لديهم رغبة فى الاستثمار فى السودان، من أجل زياردة حجم التبادل التجارى بين البلدين، موضحة أنها ستترأس خلال الزيارة الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السودانى.

وأضافت أن الزيارة تأتى استكمالا لما تم من زيارات ومشاورات مستمرة مع وزير التجارة والصناعة السودانى مدنى عباس مدنى، من أجل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات فى مجال الصناعة بين البلدين.