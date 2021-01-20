وزير الصناعة والتجارة السودانى : نتطلع إلى الاستفادة من التجارب المصرية

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الصناعة والتجارة السودانى، مدنى عباس مدنى، عن تطلعه إلى الاستفادة من التجارب التى تمت فى مصر بمجال الصناعة والتصنيع ودروها كمحرك لعملية التنمية الاقتصادية.





ووصلت إلى الخرطوم مساء اليوم الأربعاء، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، على رأس وفد رفيع المستوى، فى زيارة إلى السودان تستغرق عدة أيام، تشارك خلالها فى افتتاح معرض الخرطوم الدولى، فى دورته الثمانية والثلاثين، التى تنطلق غدا، ومصر ضيف الشرف فيها.

وكان فى استقبال الوزيرة نيفين جامع، فى مطار الخرطوم الدولى، وزير الصناعة والتجارة السودانى مدنى عباس مدنى، وعدد من قيادات الوزارة، والسفير المصرى فى السودان حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.

ورحب الوزير مدنى عباس مدنى، فى تصريحات فى مطار الخرطوم الدولى، بزيارة وزيرة التجارة والصناعة، ضيف شرف معرض الخرطوم الدولى، لافتا إلى أن الزيارة تعتبر امتدادا للتواصل على مستوى البلدين، تعزيزا للعلاقات التجارية والاقتصادية.

وقال: "نعتز بهذه الزيارة، ونعتقد أنها تأكيد للتواصل الممتد طوال الفترة الماضية، والاهتمام بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية بين البلدين"، لافتا إلى أن المباحثات بين البلدين ستشهد توقيع اتفاقية تختص بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن الصناعة حجر الزاوية فى عملية التنمية الاقتصادية".

وأشار مدنى إلى أن الزيارة ستشهد لقاء مشتركا بين رجال الأعمال فى البلدين، وهو لقاء مهم جدا، حيث أن العلاقات التجارية والاقتصادية لا تتم فقط بين الحكومات، ولكن القطاع الخاص يلعب دورا مهما ومطلوبا أيضا فى المرحلة القادمة، بما يعزز المصلحة المشتركة بين البلدين تحقيقا لرخاء شعبى السودان ومصر.

وأضاف: "زيارة وزيرة التجارة والصناعة ستكون نقطة مميزة فى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان ومصر".