سفير مصر فى بلجراد يدعو للاستثمار ومضاعفة التبادل التجارى والإنتاج المشترك

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ودعا السفير الجويلى، فى مؤتمر صحفى موسع، قطاع الأعمال الصربى إلى الاستثمار والإنتاج فى مصر للاستفادة من الفرص الكامنة لاتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية وعلى رأسها القارة الأفريقية والعالم العربى، مشيراً إلى الجهود القائمة حالياً للتوأمة بين مدينتى الإسكندرية و"نوفى ساد" بإقليم "فويفودينا" عاصمة الثقافة فى أوروبا لعام 2022.
كما أبرز الدكتور "أشرف مختار" وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وصربيا وتعزيز منظومة التجارة البينية. وشهد الاجتماع عروضاً قدمها رئيس غرفة تجارة الإسكندرية "أحمد الوكيل" وأعضاء الغرفة، مبرزين الامكانات الواعدة للتعاون الاقتصادى بين الجانبين.
من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد بمقاطعة "فويفودينا" بالنشاط المكثف للترويج للإمكانات الاقتصادية فى مصر، مشدداً على أهمية تفعيل قنوات التواصل بين قطاع الأعمال من الجانبين لترجمة الجهود الحكومية إلى واقع ملموس ترتقى فيه العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين الدولتيّن. كما أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة لإقليم "فويفودينا" عن أمله فى إبرام مذكرة تعاون مع الغرفة النظيرة بالإسكندرية وعقد منتدى أعمال مشترك فى نهاية شهر فبراير المقبل.
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