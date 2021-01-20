جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديو جراف التالى القصة الكاملة لاعتداء أبو الشحم على ابنته الرضيعة وتبين أن هذا الشخص من قرية "بانوب" التابعة لمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، وهو والد الطفلة ويدعى رمضان وشهير بـ"أبو الشحم" يعمل ميكانيكى ويبلغ من العمر 38 سنة، وقررت زوجته الانفصال عنه بسبب تناولة المواد المخدرة وقيامة بالاعتداء عليها بالضرب المبرح هى وأسرتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف .. القصة الكاملة لاعتداء أبو الشحم على رضيعته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.