المتحدة للخدمات الإعلامية تدعم منتخب مصر لكرة اليد بأغنية «جايلك يا بطولة» (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية "جايلك يا بطولة" لدعم منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقامة حالياً في مصر، وتستمر حتى يوم 31 يناير الحالى.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا منذ قليل الفوز على نظيرة الروسى بنتيجة 28 - 23، فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهله مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثانى مواجهاته، حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط والاتحاد الروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان وسلوفينيا مثلها، وبيلاروسيا بنقطة ومقدونيا دون نقاط، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة والثامنة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة المقبل فى تمام السابعة مساءً نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد المقبل فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساءً.