انت الان تتابع تفاصيل خبر وداعاً شاومينج.. شوقي يعلن رسمياً عن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم عن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 الجديد، والذي سيتم العمل به هذا العام، كما أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون مستحيل معه الغش، حيث سيكون النظام إلكتروني بشكل كامل.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 الجديد

وأضاف الدكتور طارق شوقي اليوم أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن يتدخل فيها العنصر البشري مطلقاً، وسوف يقي على ظاهرة شاومينج، في تسريب الإمتحانات، لأن الإمتحان ووضع الأسئلة ستكون بشكل إلمتروني متكامل.

وحول نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 الجديد، قال شوقي أن الكمبيوتر هو الذي سيضع الإمتحان قبل بدءه بـ5 دقائق، ولن يطلع عليه أحد حتى أنا شخصياً، وأضاف أن نموذج الإمتحانات الذي تم إعداده يتكون من 30 سؤال، وسيكون السؤال رقم 5 على سبيل المثال رقم 19 أو 20 عند طالب آخر.

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وأضاف شوقي في البرلمان اليوم وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الغش سيكون مستحيل بمعني الكلمة، مضيفاً أنه سيكون هناك عدالة، وطمأن طلاب الثانوية العامة قائلاً “الكل سيحصل على فرصة عادلة”.