أهمها مشاكل ماسبيرو .. لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان تحدد محاور خطة عملها

واستعرضت "شرف الدين" مشروع خطة العمل، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولويات لمناقشة بعض الموضوعات فى خطتها خلال دور الانعقاد العادى الحالى، وأهمها القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، حيث تضمنت الاقتراحات عدد من أهم القضايا والمشكلات التى تتعلق بقطاع الإعلام فى الدولة المصرية، والتى كان من أهمها: المشكلات التى تواجه الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، المشكلات التى تواجه نقابة الإعلاميين، المشكلات المتعلقة بالقنوات الإقليمية المصرية من افتقار هذه القنوات لعملية جذب المشاهد، وافتقار الخبرة لبعض المذيعين العاملين فى هذه القنوات، والإهمال الذى أصاب القنوات الإقليمية بصورة عامة.
كما تطرق الحديث إلى وضع رؤية بشأن المنصات الإعلامية الإلكترونية، والرقابة على المصنفات الفنية، ودور الهيئة العامة للاستعلامات من خلال رصد وسائل الإعلام الخارجية التى تسيئ للدولة المصرية.
وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، على ضرورة النظر فى الخرائط البرامجية للقنوات الإقليمية، ومراجعة المحتوى المقدم بها، بحيث يشمل وسائل جذب للمشاهد المصرى، ومن ضرورة وجود نسب محددة للمادة الإعلانية التى تقدم على القنوات التليفزيونية كما يحدث على مستوى العالم.
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