صور.. افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسى بتكلفة 8 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - وشملت الأقسام التى جري تطويرها "السيدات ب"، والذى يضم 80 سريرا، وقسم الرجال المجانى الذى يشمل 80 سريرا، وقسم الإدمان بعد إضافة 50 سريرا له، وذلك بعد توقفها 3 سنوات.

وأثنت نائب المحافظ خلال تفقدها الأقسام الثلاثة المطورة، على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى، لخدمة قطاع عريض من المرضى فى هذا التخصص.

وأشارت عازر إلى أن مستشفى المعمورة للطب النفسى، لا تخدم أهالى الإسكندرية فحسب، بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

وأشادت نائب المحافظ بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان بالمستشفى، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم ونموذج يحتذى به.

ومن جانبه، عرض الدكتور محمد عثمان، مدير المستشفى، أقسام المستشفى ومراحل تطورها وتاريخ المستشفى منذ افتتاحها عام 1968، مشيرا إلى أن المستشفى تشتمل علىا 948 سريرا، منها 839 سريرا مخصصين للأقسام النفسية، و 183 سريرا مخصصة لقسم الإدمان مقامة على مساحة 52 ألف متر.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة منى عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى.