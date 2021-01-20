وزير الأوقاف يصدر قرارا بتشكيل لجنة الإعجاز الربانى فى الكون

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم، إن اللجنة يُناط بها عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات فى مجال الإعجاز الربانى فى الكون، وعقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أو بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعى، وإصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق "عز وجل" فى الكون، والإعداد لبرنامج تلفزيونى يجمع ميزات البرامج المعروفة فى هذا المجال، مثل: برنامج "العلم والإيمان"، وبرنامج "عالم البحار"، وبرنامج "عالم الحيوان"، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.

وأضاف الوزير أن هذه اللجنة تأتى إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم فى بناء الشخصية، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق "عز وجل" فى الكون وفى جسم الإنسان، من منطلق قوله تعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ".

وأوضح أن اللجنة تضم فى عضويتها كل من: رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود أحمد شوقى المتينى، ورئيس أكاديمية البحث العلمي- التكنولوجيا النباتية والحيوانية الدكتور محمود محمد عبد اللطيف صقر، وعميد كلية الطب "بنين" جامعة الأزهر الدكتور حسين عبد الظاهر أبو الغيط، وأستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة الدكتور حسام الدين أحمد حسنين موافى، وأستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة الدكتور محمد شريف الهوارى، وعميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا) الدكتورة مها محمد فريد عقل، وأستاذ علم الحشرات- كلية العلوم- جامعة عين شمس الدكتورة زهية كامل مصطفى فهمى، وأستاذ الجيولوجيا- كلية العلوم- جامعة عين شمس الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، وأستاذ علم النبات – كلية العلوم – جامعة عين شمس الدكتورة كريمة عبدالخالق حامد، وأستاذ علم الحشرات – كلية الزراعة – جامعة عين شمس الدكتور عادل محمد محمود البسيونى، وأستاذ علم الأراضى والمياه – كلية الزراعة – جامعة عين شمس الدكتور عبدالعزيز سعد شتا، وأستاذ علم الأسماك – كلية الزراعة – جامعة عين شمس الدكتور محمد فتحى عثمان، وأستاذ علم الكائنات الدقيقة – كلية الزراعة – جامعة عين شمس الدكتور شوقى محمود سليم، وأستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية – معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية – جامعة عين شمس الدكتور دسوقى أحمد محمد عبدالحليم.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم ضم بعض الأعضاء الآخرين من الشخصيات العلمية المختلفة إلى اللجنة التى ستعقد أول اجتماعاتها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية قريبًا.