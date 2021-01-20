نيفين جامع : العلاقات المصرية السودانية استراتيجية وراسخة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع أن العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التى تربط شعبا البلدين، لافتةً إلى أن مصر دائما لا تتأخر عن أشقائها فى السودان.





جاء ذلك عقب وصولها مساء اليوم لمطار الخرطوم الدولى، حيث كان فى استقبالها مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى، والسفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان.

وأشارت جامع إلى أن الزيارة تأتى فى إطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة 38 لمعرض الخرطوم الدولى، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات المصرية وذلك بهدف المساهمة فى تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان.

وأضافت أن الزيارة تتضمن إلى جانب افتتاح المعرض عددًا من الفعاليات حيث سيتم عقد سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة السودانية إلى جانب عقد اجتماع لمجلس الأعمال فى البلدين، منوهةً فى هذا الإطار إلى أن الوفد المصرى يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى الراغبين فى الاستثمار فى السوق السودانى وكذا المساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وعبرت الوزيرة عن امتنانها للجانب السودانى على حفاوة الاستقبال للوفد المصرى.

ومن جانبه، عبر مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى عن ترحيبه بالوفد المصرى، مؤكدًا أن تنمية التعاون الصناعى المشترك مع مصر يمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى تطوير وتحديث الصناعة السودانية، مشيراً فى هذا الاطار إلى أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى البلدين لدعم التعاون الاقتصادى المشترك وتحقيق الرخاء للشعبين المصرى والسودانى.