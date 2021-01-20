المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية يخصص كابينة بشاطئ ستانلى مجانا للأقزام

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على تخصيص كابينة بشاطئ ستانلى بالمجان للأقزام بالإسكندرية، وذلك بعد وعد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بالأقزام، وتوجيه بتقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة.





وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتى فى ضوء توفير حزمة من الخدمات للأقزام، لافتاً إلى أنه كان قد اجتمع بنقيب الأقزام بالإسكندرية للوقوف على التحديات التى تواجههم ومشاكلهم. وأكد الشريف أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات أمام الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا. حضر المجلس التنفيذى للمحافظة كل من الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات، ورؤساء الأحياء.

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