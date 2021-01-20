صور.. محافظ الإسكندرية يكرم 3 أشقاء مكفوفين حافظين للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - كرم محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 3 أطفال أشقاء مكفوفين حافظين للقرآن الكريم وهم "محمد وفارس وملك"، وأهداهم ميدالية الإسكندرية، وشهادات تقدير وجوائز مالية، تشجيعا لهم على مواصلة النجاح والتقدم.





وأعرب الشريف، عن فخر واعتزاز الإسكندرية بهؤلاء الأطفال الثلاثة، مقدما الشكر إلى والديهم على الجهد الذى بذلوه معهم لظهورهم بهذا الشكل المشرف لمحافظة الإسكندرية. وأكد المحافظ، على أهمية دور الأسرة فى توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم، ليكون نواة تقدم وازدهار لمصر، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالنشء وتبنى مواهبهم، فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا.

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