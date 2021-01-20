قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إننا ليس لدينا أنواع كثيرة من التمور يمكن تصديرها ، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة 1.5مليون نخلة لإنتاج تمور من الأصناف الجديدة المطلوب تصديرها ، كما يتم استيراد التقاوى الخاصة بالزراعة والشتلات من الخارج .
ونفى " العطار" خلال حوار لـ "دوت الخليج " ، تأثر تصدير أى محصول بسبب جائحة كورونا ، منوها إلي أن تصدير الفراولة لم يتأثر بل زاد عن العام الماضي بشكل بسيط .
وأوضح "رئيس الحجر الزراعى أن العملية التصديرية متكاملة تجمع بين عدة أطراف ، بداية من المزارع وحتى الرقابة على الصادرات من خلال الحجر الزراعى ، فالمزارع لم يتوقف عن الزراعة رغم جائحة كورونا واستمر عمله بنفس الكفاءة ، وكذلك الحجر الزراعى ظل يعمل حتى يستمر التصدير أثناء أزمة كورونا ، فبدون الحجر الزراعى لن يتم التصدير ، حيث تحصل المنتجات الزراعية على الشهادة من الحجر للسماح للتصدير.
وأشار إلي أن الحجر الزراعى لم يتوقف عن فحص الشحنات المطلوب تصديرها ، أما أهم المعوقات التى واجهتنا فهى أن تكون إحدى الدول مغلقة بحرا وجوا أمام الاستيراد ، وهذا ليس بأيدينا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحجر الزراعي: صادرات مصر من المحاصيل الزراعية لم تتأثر خلال جائحة كورونا .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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