بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل رئيس أركان الدفاع الوطنى اليونانى

جدة - نرمين السيد - استقبل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، فى مقر البطريركية فى الإسكندرية الجنرال Konstantinos Floros رئيس الأركان العامة للدفاع الوطنى اليونانى، والقنصل العام لليونان فى الإسكندرية Athanasios Kotsionis.





أعرب البابا ثيودروس للجنرال Floros عن سعادته لاستقباله له فى مقر بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية المباركة ذات التاريخ والعرض سواء فى الدولة المباركة مصر أو فى إفريقيا.

وفى الوقت نفسه، أشار بطريرك الإسكندرية بشكل خاص إلى الرعية المصرية ودورها المشارك فى البطريركية.

كما قال: "لقد كانت مصر دائما ولا تزال دولة مضيافة، جاء إليها 300 ألف يونانى واستوطنوها"، مضيفا: "هنا فى مصر تعيش بطريركتنا تجمع الجميع منذ أكثر من 2000 سنة".

وشدد على أن "بطريركية الإسكندرية تلقى دعم قوى من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى، الذى ينحدر من الجيش، ويعرف أن الدولة تكون قوية عندما يكون لديها جيش قوى، ولتبارك العذراء مريم الحامية أبنائها المجندين فى مصر واليونان وقبرص، ولتبارك أيضًا أفريقيا التى فيها إيبارشيات تتبع لى فى 54 دولة".

من جهته، أكد الجنرال فلوروس أن "زيارته لمصر ليست مجرد زيارة احتفالية لأى دولة فى العالم.. إنها تأتى بعد فترة طويلة من التعاون بيننا، مع هذه الدولة الشقيقة التى هى عامل استقرار وسلام، ولدينا علاقات عميقة وقوية سواء فى القوات المسلحة أو على مستوى الحكومات.. إن الدور الذى تلعبه مصر فى البحر الأبيض المتوسط ​​مهم ونحن نعمل باستمرار على تطوير علاقاتنا".

وتابع: "منذ عدة سنوات نقوم بأنشطة معًا تُظهر وتُظهر إرادتنا وإرادتنا المشتركة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة قدر الإمكان. إن مصر شريك جيد وقوى للأمن والاستقرار فى المنطقة.. كما تعلم، هناك بعض الاضطرابات وبعض الصدمات فى المنطقة بسبب دولة معينة.. نحن لا نعتبر أى شخص كعدو ما لم يعتبرنا أولاً. من يعترف بنا كعدو، فإننا نتعرف به عدوًا أيضًا".

فى نهاية اللقاء قدم بابا وبطريرك الإسكندرية إلى الجنرال Konstantinos Floros أيقونة كبيرة للقديسين قسطنطين وإيلينى، والذى يحمل اسمه "قسطنطين"، فى المقابل قدم الجنرال إلى صاحب الغبطة هدية تذكارية تحمل شعار قيادة الجيش الوطنى اليونانى.

ثم اصطحب البابا ثيودروس ضيفه فى جولة بالبطريركية، زار خلالها متحف ومكتبة البطريركية.