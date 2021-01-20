بحضور 8 وزراء.. البرلمان يستكمل جدول أعماله الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ويشهد المجلس بيان وزير الموارد المائية والرى عن موقف الوزارة، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما تشهد الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل، بيان وزير القوى العاملة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما يشهد المجلس يوم الثلاثاء، بيان وزير الخارجية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ثم وزير الطيران المدنى.

ويشهد المجلس يوم الأربعاء، بيان وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة البيئة.