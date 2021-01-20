مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بثنائية أمام أستون فيلا "فيديو"

اقتنص مانشستر سيتي فوزا مثيرا من ضيفه فريق أستون فيلا بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، والمؤجل من الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

غاب النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه عن تشكيل أستون فيلا، فى ظل عودته لخوض التدريبات مؤخرا بعد تعافيه من فيروس كورونا، بينما بقى أحمد المحمدى على مقاعد بدلاء الفيلانز فى مباراة الليلة.

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، والذى شهد تفوق مانشستر سيتي فى السيطرة على الكرة، ولكنه فشل فى هز شباك أستون فيلا، الذى قدم تنظيما دفاعيا رائعا خلال أول 45 دقيقة من زمن المباراة.

واضطر السيتي لإجراء تغيير اضطرارى بعد مرور 28 دقيقة على بداية المباراة بدخول الظهير الأيسر الأوكرانى زينتشينكو بديلا للمصاب كايل والكر.

وفى الشوط الثانى تلقى السيتي ضربة جديدة من خلال إصابة نجمه البلجيكي كيفين دى بروين، بعد معاناته من إصابة عضلية وتشاور مع الطاقم الطبي لمانشستر سيتي قبل خروجه من الملعب، وجاءت الإصابة بعد التدخل الذي حدث من قِبل لاعب الخصم جاك جريليش، ودخل جبرييل خيسوس بدلا منه فى الدقيقة 59.

ونجح البرتغالى برناردو سيلفا فى تسجيل هدف مانشستر سيتي الأول فى الدقيقة 79 من تسديدة صاروخية سكنت على يمين حارس أستون فيلا.

وأضاف لاعب الوسط الألمانى إلكاى جوندوجان الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق ركلة جزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 38 فى صدارة جدول ترتيب البريميرليج مؤقتا متفوقا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذى يتساوى معه بنفس الرصيد، بينما توقف رصيد استون فيلا عند 26 نقطة فى المركز الحادي عشر.