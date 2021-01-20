نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صحة البرلمان" قانونا "المسؤلية الطبية و "تغليظ عقوبة غش الدواء" من أهم أولويات المجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن متابعة المستجدات الخاصة بجائحة وباء الكورونا من ناحية الرعاية الصحية من أساسيات أعمال اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة في حالة إنعقاد دائم لمتابعة الأزمة.

ووجه "أبو العلا" في تصريح خاص لـ "الفجر" الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات ووزارة الصحة واللجنة العلمية المختصة بمتابعة الأزمة حول العالم، لما بذلوه من مجهود كبير خلال الفترة الماضية للسيطرة علي تفشي هذا الوباء الذي اجتاح جميع دول العالم.

وأكد عضو صحة النواب، أن تطبيق الإجراءات الإحترازية بمنتهي الحزم من قبِل الحكومة وفرض العقوبة علي مخالفي تلك الإجراءات من أهم الخطوات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي متابعة أعمال الرصد والعزل للمصابين والعمل علي إتاحة مساحات أكثر للعزل في المستشفيات قدر الإمكان.

كما أشار النائب، إلي أن الأمصال واللقاحات الخاصة بوباء الكورونا وكيفية حفظها وتعاطيها من أولويات المتابعة خلال الفترة المقبلة، وخاصةً بالنسبة للفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من التشريعات علي رأس أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإيجار القديم.

أما فيما يتعلق بالشأن الصحي أشار "أبو العلا" إلى أن قانون مزاولة مهنة الطب والصيدلة، وقانون المسؤلية الطبية، وتغليظ العقوبة علي قانون غش الدواء من أهم أولويات المجلس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم عدد من الإقتراحات بقانون منذ بدء أعمال برلمان 2021، ومنها: قانون تعديل لائحة مجلس النواب كي يتواكب مع الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ" وذلك بتقليل أعداد الهيئات البرلمانية.

وتابع عضو مجلس النواب: أنه تقدم بإقتراح بقانون أخر يتمثل في أن تخضع مكافأت النواب للضريبة، بالإضافة إلي إمكانية التنازل عنها طبقًا لرغبات بعض النواب.