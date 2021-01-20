الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الخميس والظواهر الجوية المتوقعة لمدة 6 أيام

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، ولوحظ في تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية اختفاء فرص تساقط الأمطار لمدة أسبوع قادم وعودة ظاهرة الشبورة المائية مرة أخرى كما كانت عليه قبل نحو ستة أيام، ومن المتوقع أن تسود حالة استقرار في الأحوال الجوية بدايةً من اليوم الخميس.

حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة لمدة 6 أيام

ومن المتوقع سقوط شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجة البحري ومالسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك على بدايةً من الخميس 21 يناير الجاري ومروراً بالجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 26 يناير.

وحول حالة الطقس اليوم الخميس، قالت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة مع اعتدال حركة الرياح، كما يكون الطقس مائل للبرودة على مع اعتدال الرياح على السواحل الشمالية، ومعتدل مع نشاط الرياح على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وحول حالة الطقس ليلاً فيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، وذلك كما في التقرير التالي.