موقع استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة موقع مصر فايف لكل ما يهم المواطن المصري ننشر لحضراتكم موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والتي يمكنكم من خلالها استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021.

هذا وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن انتظام صرف معاشات المستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يناير 2021 دون أي معوقات ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويبلغ عدد مستفيدي تكافل حوالي 2 مليون مواطن يتكلفة تصل إلي مليار و16 مليون جنيه، بينما يبلغ عدد مستفيدي كرامة ما يقرب من مليون و 239 ألف مواطن يصرفون حوالي 556 مليونًا و 743 ألف جنيه.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

ويمكن لمستفيدي معاشات تكافل وتكامل الإستعلام بالرقم القومي عن معاشات تكافل وكرامة عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة tk.moss.gov.eg.

ادخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة

الضغط علي زر استعلام

وفي سياق متصل وفرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3.5 مليون شريحة محمول لمستفيدي معاش تكافل وكرامة مما يسهل علي المواطن التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في حال تغير أي بيانات أو أي استفسارات.

جدير بالذكر أن خصصت الوزارة خطًا ساخنًا للتواصل مع المواطنين لتلقي الاستفسارات والشكاوى، على الرقم 19680 أو على عن طريق البريد الإلكترونى:[email protected]