المتحدة تقرر تجديد الثقة فى جمال صلاح عضوا منتدبا لـ POD

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسى، اليوم الخميس، تجديد الثقة فى جمال صلاح، عضوا منتدبا لشركة POD الشركة الرائدة فى مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.





وقالت الشركة المتحدة فى بيان لها، إن جمال صلاح قاد شركة POD طوال خمس سنوات، ونجح فى النهوض بنشاطاتها وأصبحت من رواد السوق فى مجال العلاقات العامة والمؤتمرات الكبرى والوكالات الاعلانية، مشيرة إلى أنه قام بتطوير فريق العمل ليضم افضل عناصر السوق المصرية. جدير بالذكر أن الشركة المتحدة أصدرت منذ قليل قرارا بتعيين عمرو الفقى، رئيسا لمجلس إدارة شركة POD وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة أن هذا التعيين جاء بناء على مجهودات وكفاءة وخبرة عمرو الفقى فى مجال الإعلام والإعلان فى مصر والعالم العربى.

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