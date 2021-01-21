"المتحدة" تعلن تعيين عمرو الفقي رئيسًا لمجلس إدارة شركة POD

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، عن تعيين عمرو الفقي رئيسًا لمجلس إدارة شركة POD الشركة الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبري والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة، وجمال صلاح العضو المنتدب للشركة. وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا التعيين جاء بناءً علي مجهودات وكفاءة وخبرة عمرو الفقي في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي، مضيفًا أن عمرو الفقي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يرأسها الأستاذ تامر مرسي.

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