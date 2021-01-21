المتحدة للخدمات الإعلامية تجدد الثقة في جمال صلاح عضوا منتدبا لشركة POD

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي تجديد الثقة في الأستاذ جمال صلاح عضوا منتدبا للشركة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة. وقاد «صلاح» الشركة طوال خمس سنوات ونجح في النهوض بنشاطاتها وأصبحت من رواد السوق في مجال العلاقات العامة و المؤتمرات الكبري والوكالات الإعلانية، وقام بتطوير فريق العمل ليضم أفضل عناصر السوق المصري.

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