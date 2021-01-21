جمال صلاح مهنئاً عمرو الفقي: إضافة كبيرة لشركة POD وخططها المستقبلية

هنأ جمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD، عمرو الفقى، بمناسبة صدور قرار بتوليه رئاسة مجلس إدارة الشركة. وقال جمال صلاح إن "عمرو الفقى" إضافة كبيرة للشركة وخططها المستقبلية، خاصة لما يتمتع به من كفاءة وخبرة في مجال الإعلام والإعلام في مصر والوطن العربي. وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي تعيين الأستاذ عمرو الفقي رئيسا لمجلس ادارة شركة POD الشركة الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة. وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة إن هذا التعيين جاء بناء على مجهودات وكفاءة وخبرة الأستاذ عمرو الفقي في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي. ولفت إلى أن عمرو الفقي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يرأسها الأستاذ تامر مرسي. كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تجديد الثقة في الأستاذ جمال صلاح عضوا منتدبا للشركة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة. وقالت إنه "قاد الشركة طوال خمس سنوات ونجح في النهوض بنشاطاتها وأصبحت من رواد السوق في مجال العلاقات العامة والمؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية، وقام بتطوير فريق العمل ليضم أفضل عناصر السوق المصري".

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