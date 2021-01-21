الصحة: التدخين يؤدي للإصابة بـ 5 أمراض قاتلة

قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى مثل السل والإنفلونزا ونزلات البرد والالتهاب الرئوى ومتلازمة ضيق التنفس الحاد، وطالبت وزارة الصحة المدخنين بالإقلاع فورا عن التدخين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات أشارت إلى وجود صلة بين شدة التدخين وسرطان الثدى عند النساء، لافتة أن عدم التدخين يقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بمعظم أنواع السرطان المرتبط بالتدخين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالمحافظة على الصحة مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأضافت الوزارة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.