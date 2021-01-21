الوطنية للصحافة ترد على وزير الإعلام: 6.8 مليار جنيه أصل ديون المؤسسات القومية فقط

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ دفتريًا، طبقًا لآخر إحصاء في أغسطس 2020، 6,8 مليار جنيه (أصل الدين)، بالإضافة إلى الفوائد ليصبح إجمالي المديونية مبلغ 13,9 مليار جنيه.

وأشارت الهيئة إلى أن وزير الدولة للإعلام ذكر في بيانه أمام جلسة مجلس النواب أمس أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، ووجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه؛ مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، لافتة إلى أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصًا منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وإدراكًا منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة، ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.