انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية ستشهدها البلاد لمدة 6 أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في مصر هذه الأيام بصفة يومية، لعلمها بأن معرفة حالة الطقس خلال فصل الشتاء تعد من أكثر الأمور التي تهم المواطنين خاصة مع موجات البرود الشديدة السائدة على أغلب أنحاء الجمهورية أثناء الليل، ولقد شهدت مصر خلال الأيام الماضية حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية على عدد مناطق الجمهورية، خاصة المحافظات الشمالية، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، واليوم الخميس 20 يناير 2021 تكشف هيئة الأرصاد الجوية عن ظاهرة جديدة تتعرض لها البلاد لمدة تصل إلى 6 أيام، وهو ما سنلقي عليه الضوء خلال السطور التالية.

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام:-

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي سوف تشهدها مصر خلال الأيام المقبلة بداية من يوم الخميس 21 يناير 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون الظواهر الجوية العامل المشترك فيها هو الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب محافظات الجمهورية مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كما يلي:-

الخميس 21 يناير 2021:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الخميس شبورة مائية على عدد من المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وحتى شمال الصعيد.

أما عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2021 فهي كالتالي :-

* الجمعة 22 يناير 2021:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب مناطق الجمهورية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد ويمكن متابعة الظواهر الجوية من بيان هيئة الارصاد الجوية كما يلي:-