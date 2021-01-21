كشفت مصادر مطلعة عن معلومات هامة بشأن قناة ألمانية تبث أكاذيب وشائعات ضد الدولة المصرية. وأكدت المصادر على أن قناة ARD الألمانية تتلقى تمويلا قطريا وتركيا لشن حملة أكاذيب ضد مصر. التمويلات المشبوهة للقناة الألمانية تأتى ضمن سلسلة لتمويلات قطر وتركيا للعديد من القنوات الأخرى لمواصلة الهجوم على الدولة المصرية في ظل النجاجات التى تحققها القيادة السياسية على المستويين الداخلى والخارجى.

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