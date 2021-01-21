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قناة ARD الألمانية تتلقى تمويلا قطريا وتركيا لشن حملة أكاذيب ضد مصر

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كشفت مصادر مطلعة عن معلومات هامة بشأن قناة ألمانية تبث أكاذيب وشائعات ضد الدولة المصرية.

وأكدت المصادر على أن قناة ARD  الألمانية  تتلقى تمويلا قطريا وتركيا لشن حملة أكاذيب ضد مصر.

التمويلات المشبوهة للقناة الألمانية تأتى ضمن سلسلة لتمويلات قطر وتركيا للعديد من القنوات الأخرى لمواصلة الهجوم على الدولة المصرية في ظل النجاجات التى تحققها القيادة السياسية على المستويين الداخلى والخارجى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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