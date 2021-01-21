القنصلية العامة فى ميلانو تكرم نموذجا مشرفا من أبناء الجالية المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبل القنصل العام فى ميلانو، إيهاب أبو سريع، المواطن المصرى "على سيد صديق"، بمقر القنصلية، ووجه له الشكر وقدم له شهادة تقدير، لدوره البطولى بإخماد حريق فى أحد مبانى المدينة الإيطالية، فضلاً عن إنقاذ مواطن إيطالى من الموت.





وأكد القنصل العام خلال اللقاء، أن القنصلية تحرص على تكريم النماذج المشرفة من أبناء الجالية المصرية فى شمال إيطاليا، والتى تساهم فى إبراز الدور المتميز الذى يقوم به المصريون فى الخارج. جدير بالذكر أن المواطن المصرى "على سيد صديق" سبق وأن كرمه عمدة مدينة ميلانو والمجلس المحلى وعدد من الجمعيات.

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