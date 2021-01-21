الإسكان : تفعيل نظام استخراج تراخيص البناء إلكترونيا خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إنه تم إطلاق استراتيجية جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية لإصدار تراخيص إلكترونية خاصة بالبناء بدون تعامل مباشر مع الموظفين خلال الـ 6 أشهر المقبلة.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان. إصدار تراخيص البناء إلكترونيا وقال معاون وزير الإسكان: "الموقع الإلكترونى سيسمح للمواطنين بإصدار تراخيص البناء عبر الإنترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بشكل أولى، لحين تعميمها على باقى محافظات الجمهورية، وسيجرى رفع الرسومات والدفع الإلكترونى، وتخرج الرخصة على الموقع ويمكن للشخص طباعتها بشكل مباشر". أضاف: "خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من التطبيق"، لافتا إلى أن كل المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ستكون متاحة عبر صفحة الوزارة على الإنترنت، حيث إن المنظومة لا تخص التراخيص فقط، ولكنها تخص المخالفات أيضا التى يجرى رصدها عبر الموقع لإنهاء الاحتكاكات المباشرة بين المواطنين والموظفين.

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