كيف تحصل على ثواب قراءة القرآن كاملا فى دقيقة واحدة؟

جدة - نرمين السيد - سورة الإخلاص مَن مِنا لا يحفظها؟، بالطبع يحفظها الكثير إن لم يكن الكل، فهل تعلم أن قراءة هذه السورة الكريمة 3 مرات، والذى لا يكلفك دقيقة واحدة، يعادل أجر قراءة القرآن الكريم كاملا؟ .. هذا ما أكدته الأحاديث الصحيحة الواردة عن الحبيب المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم.





ولكن يجب أن تعلم أن قراءة سورة الإخلاص ومعادلتها لقراءة كتاب الله تعالى يعنى إهمال باقى السور والآيات، فإننا جميعا مأمورون بقراءة القرآن الكريم وتنفيذ تعاليمه، حيث قال تعالى: "وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه.."، وقال صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه"، فضلا عن أحاديث كثيرة أخرى.

فضل قراءة سورة الإخلاص

ومن الأحاديث الواردة فى فضل هذه السورة الكريمة، ما رواه سيدنا أبى هريرة، رضى الله عنه، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو اللَّه أحد، تعدل ثلث القرآن".. رواه البخارى ومسلم".

كما أنها أيضا سبب لنيل قصر فى الجنة، فقد وعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قارئ سورة الإخلاص بقصر فى الجنة، حيث قال: "من قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حتى يختمَها عشرَ مراتٍ بنى اللهُ له قصرًا فى الجنَّةِ".