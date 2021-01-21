طقس الخميس .. الأمطار تنتهى والشبورة تبدأ .. القاهرة 19

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى وعلى شمال الصعيد، يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





ويكون الطقس مائلا للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء. حالة الطقس اليوم ويتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وعن حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 19 10 الاسكندرية 18 11 وادى النطرون 18 11 طنطا 19 10 شبين الكوم 19 10 دمنهور 18 11 بلطيم 18 11 مطروح 17 10 السلوم 16 06 سيوة 17 05 بورسعيد 18 11 دمياط 18 11 الزقازيق 19 10 المنصورة 18 10 الاسماعيلية 19 10 السويس 19 10 العريش 17 09 رفح 17 09 رأس سدر 20 12 نخل 15 04 نويبع 19 14 طابا 17 12 كاترين 12 03 الطور 20 12 شرم الشيخ 21 14 الغردقة 20 14 مرسى علم 20 13 الفيوم 19 09 بنى سويف 19 09 المنيا 20 08 أسيوط 20 07 سوهاج 20 08 قنا 21 09 الأقصر 22 09 أسوان 22 09 ادفو 22 10 أبوسمبل 21 10 الوادى الجديد 20 04 حلايب 23 16 شلاتين 24 15

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