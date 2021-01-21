كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن تحطم مروحية عسكرية في غرب ولاية نيويورك.
احتفلت رائدة الفضاء الأمريكية ناسا كيت روبينز وأعضاء الطاقم الأمريكي من البعثة 64 بتنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، من محطة الفضاء الدولية على بعد 200 ميل تقريبًا فوق الأرض.
شهد البيت الأبيض، اليوم الخميس، احتفالات بالألعاب النارية، احتفالا بنهاية مراسم تنصيب جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
آثارت تصريحات بعض قادة حركة النهضة التونسية، إخوان تونس، الغضب في الشارع من جديد، متهمين اياهم بالدعوة إلى الحرب الأهلية والاقتتال في البلاد.
يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فاروق نجيب والذى قدم عدد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على الرغم من تقديمه ادوارا ثانوية الا انه ترك بصمة حقيقية فى كل عمل.
تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33 والتى قدمت عدد من الاعمال الفنية ولفتت الانظار اليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا..الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة..قناة ARD الألمانية تتلقى تمويلا قطريا وتركيا لشن حملة أكاذيب ضد مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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