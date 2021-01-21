قرار جمهورى بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى فى مصر بشأن إنشاء « مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر» والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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