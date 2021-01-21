سعر الذهب مباشر.. أسعار الذهب تواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي وتوقعات الخبراء

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الذهب مباشر الآن لحظة بلحظة، حيث يهتم العديد من المصريين بأسعار الذهب في مصر وخاصةً المقبلين على الزواج أو الذين يستثمرون أموالهم في المعدن الأصفر، فالذي يريد الزواج يتحين فرصة هبوط الأسعار كي يقوم بالشراء، وكذلك المستثمر يشتري حينما تنخفض الأسعار وينتظر صعود سعر الذهب للبيع.

سعر الذهب مباشر.. أسعار الذهب تواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً جديداً وذلك لليوم الثالث على التوالي، فبعد الإنخفاض الذي حققه الذهب في بداية الأسبوع الجاري، عاد المعدن الأصفر ليعوض بعضاً من خسارته، ويواصل الصعود مرة أخرى.

سعر الذهب مباشر الآن في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

تراوح ما بين 927 و929 مقارنةً بـ 919 بالأمس للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 22

تراوح ما بين 850 إلى 852 مقارنةً بـ 842 جنيه للجرام بالأمس و839 أول أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21

تراوح ما بين 811 إلى 813 جنيه، مقارنةً بـ 804 جنيه بالأمس، و800 أول أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 18

تراوح ما بين 695 إلى 797 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14

تراواح ما بين 541 إلى 542 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 12

تراوح ما بين 463 إلى 465 جنيه للجرام.

سعر الأوقية من 28,825 إلى 28,896.

سعر الجنيه الذهب 6,488 إلى 6,504.

سعر كيلو الذهب من 926,857 إلى 929,143.

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هذا وهناك توقعات باستمرار الإرتفاع في أسعار الذهب على مدار الأيام القادم، في ظل لجوء المستثمرين إليه كملاذ آمن للأموال والإستثمار، وارتفاع أسعار النفط العالمية.