جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 298 لسنة 2020، حول الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى، الخاص بإنشاء مركز الأقصر التنسيقى، لتعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.





ويأتى الاتفاق تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، فى معالجة الأسباب الجذرية للفقر، وضعف الأمن الغذائى، وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية، وكذلك تحقيق أهداف تعاون "جنوب- جنوب" الذى يهدف إلى القضاء التام على الجوع على مستوى قارة إفريقيا والعالم أجمع ويستجيب للأولويات الوطنية والإقليمية من خلال الدول المشاركة به، هذا إلى جانب تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمى "2018-2023" في مصر، والتى ترتكز على تعزيز القدرة الوطنية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التعرض لضعف الأمن الغذائى وسوء التغذية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بالموافقة على مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.