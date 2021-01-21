صور.. حملة لرفع الإشغالات بكوبرى كفر شكر فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لرفع الإشغالات التى تعوق حركة الطريق من كوبرى كفر شكر، اليوم الأربعاء، تنفيذا بتعليمات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وتستهدف الحملة رفع كل الإشغالات والباعة والتوك توك من كوبرى ومدخل المدينة بطريق بنها المنصورة بالاشتراك مع شرطة المرافق، وبإشراف مصيلحى جمال هداية، ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال مصيلحى هداية إن حملات رفع الإشغالات والباعة من طرق وشوارع الميادين بالمركز والمدينة مستمرة وأيضا ضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون وساطة أومحسوبية بهدف فرض هيبة الدولة.

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