مصر للطيران تسير اليوم 53 رحلة جوية

تسير مصر للطيران اليوم الخميس ٢١ يناير ٥٣ رحلة جوية بمعدل ٤١ رحلة دولية إلى كل من بيروت، جدة، الرياض، أكرا، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، المدينة المنورة، لاجوس، أبوچا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، اسطنبول، باريس، موسكو، تورنتو، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا، چوهانسبرج، و٨ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٦٠٢٢ راكبا.

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