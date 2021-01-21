انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

يقدّم موقع "دوت الخليج" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 21-1- 2021.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 21- 1- 2021

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 26 و27 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 15 إلى 16 جنيهًا.

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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 2 و2.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3.50 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.