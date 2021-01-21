السيسى يوافق على اتفاق لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيمايس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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