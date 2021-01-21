انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21 يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم خلال تعاملات البنوك، يسجل ارتفاع جديد، حيث سجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.67 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، هذا وسط حالة من الاستقرار، تشهدها السوق المصرية للصري، وجاء استقرار سعر البيع للدولار نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية، هذا على الرغم مما تمر به الدولة من جائحة كورونا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجل متوسط سعر الجنيه المصري أمام العملة الخضراء اليوم الجمعة الأسعار التالية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي 15.68 جنيه 15.78 جنيه العقاري المصري العربي 15.68 جنيه 15.78 جنيه الكويت الوطني 15.68 جنيه 15.78 جنيه الإمارات دبي 15.68 جنيه 15.78 جنيه الأهلي المتحد 15.68 جنيه 15.78 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه 15.78 جنيه المصري الخليجي 15.68 جنيه 15.78 جنيه التعمير والإسكان 15.68 جنيه 15.78 جنيه البنك الأهلي 15.66 جنيه 15.76 جنيه بنك مصر 15.66 جنيه 15.76 جنيه البنك الأهلي اليوناني 15.68 جنيه 15.78 جنيه

أعلى سعر شراء للدولار

سجل الدولار خلال تعاملات اليوم أعلى سعر صرف في بنوك، العقاري المصري العربي والتجاري الدولي والكويت الوطني والمشرق والإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد والمشرق والتعمير والإسكان والمصري الخليجي، وجاء سعر الدولار خلال التعاملات بهذه البنوك بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه

وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري ووفقا لشاشة التداول كالتالي: