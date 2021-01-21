انت الان تتابع تفاصيل خبر انتهاء موجة الأمطار.. الأرصاد تنشر حالة الطقس اليوم الخميس 21 يناير وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس اليوم الخميس 21 يناير 2021، وأشارت الهيئة إلى أن طقس القاهرة والوجه البحري، سيكون معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما ستشهد السواحل الشمالية للبلاد، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وسيسود منطقة شمال الصعيد وجنوب سيناء، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا مع نشاط حركة الرياح، وسيكون الطقس المتوقع على جنوب الصعيد، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم الخميس 21 يناير

وبالنسبة لارتفاع الموج على البحرين، فيكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يتراوح مابين المتر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية بينما ارتفاع الموج بالبحر الأحمر فيكون من المترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.

وستشهد بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية بالوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية للبلاد ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، لذا وجب على سائقي السيارات توخي الحذر خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 10 19 الإسكندرية 11 18 طنطا 10 18 دمنهور 11 18 مطروح 10 17 بورسعيد 11 18 الزقازيق 10 19 المنصورة 10 18 السويس 10 19 شرم الشيخ 13 22 نويبع 14 21 الغردقة 14 20 الفيوم 09 19 أسيوط 07 20 الأقصر 09 22 أسوان 09 22

بيان الأرصاد