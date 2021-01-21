انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات جديدة في سعر الدولار الآن بالبنوك تماشياً مع مؤشرات البنك المركزي لأسعار الدولار الأمريكي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ارتفع سعر الدولار الآن في مصر اليوم، وذلك توافقاً مع مؤشرات البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، حيث ارتفعت أسعار الدولار اليوم بمقدار قرشين بأكثر البنوك، وثلاثة قروش ببعضها، وبهذا تعوض الورقة الخضراء بعضاً من خسائرها، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو ثماني قروش ونصف بداية من أول يناير وحتى يوم 11 من نفس الشهر.

سعر الدولار الآن في مصر اليوم 21 يناير

وكان في طليعة البنوك التي رفعت سعر الدولار بداية تعاملات اليوم، بنك كريدي أجريكوا والتجاري الدولي وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان، بينما ارتفع قرش واحد في العربي الإفريقي، مع ثباته منذ أيام في بنك عودة.

وجاء سعر الدولار الآن في مصر بعد الزيادة الطفيفة في الورقة الخضراء أمام الجنيه المصري وفق ما يلي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

شراء ١٥٫٦٦٦٤ جنيه.

بيع ١٥٫٧٩٧ جنيه.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

شراء 15.65 جنيه.

بيع 15.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك إسكندرية

شراء 15.68 جنيه.

بيع 15.78 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

شراء 15.68 جنية.

بيع 15.78 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

شراء 15.68 جنيه.

بيع 15.78 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شراء ١٥٫68 جنيه.

بيع ١٥٫78 جنيه.

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