انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة وتراجع بدرجات الحرارة .. بيان حالة الطقس اليوم الخميس 21 يناير وصغرى العاصمة 10 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 21 يناير أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، وعلى مناطق السواحل الشمالية للبلاد، سيكون الطقس نهارًا، مائل للبرودة وليلًا شديد البرودة، بينما ستشهد منطقة جنوب سيناء، طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وستشهد بعض المناطق نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، بينما ستكون الرياح معتدلة على باقي المناطق.

حالة الطقس اليوم الخميس 21 يناير

وستتكون الشبورة المائية الكثيفة على مناطق القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية للبلاد، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، وسيكون هذا خلال ساعات الصباح الباكر.

أما عن الملاحة البحرية، فهي معتدلة على البحر المتوسط ومضطربة على البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج بالبحر المتوسط بين المتر والمترين، مع هبوب الرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر الأحمر، فيصل ارتفاع الموج بين المترين وال3 أمتار مع هبوب الرياح شمالية شرقية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط معتدل 2:3 شمالية غربية البحر الأحمر مضطرب 2:3 شمالية شرقية

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 19 – 10

الإسكندرية 18 -11

طنطا 18- 10

دمنهور 18 – 11

مطروح 17 – 10

سيوة 17 – 05

دمياط 18 – 11

المنصورة 18 – 10

الإسماعيلية 19 – 10

نخل 15 – 04

شرم الشيخ 21 -14

الغردقة 20 -14

مرسى علم 20 -13

الفيوم 19 -09

المنيا 20 -08

أسوان 22 -09

الأقصر 22 – 09

بيان الأرصاد الجوية