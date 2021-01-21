أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 21 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة
تسير مصر للطيران، 53 رحلة جوية دولية وداخلية وشحن جوى، تشمل كل من بيروت، جدة، الرياض، أكرا، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، المدينة المنورة، لاجوس، أبوچا، أبوظبى، دبى، لندن، الدمام، إسطنبول، باريس، موسكو، تورنتو، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا، چوهانسبرج، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، وذلك لنقل أكثر من 6022 راكبًا، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.
القاهرة
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة وأراضٍ زراعية بمحافظتى القاهرة والجيزة، والتى قدرتها الأجهزة المعنية بنحو 500 مليار جنيه.
القاهرة
يضع محافظ القاهرة خالد عبدالعال، حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة دوارة بالعاصمة "Cairo Eye" بحديقة المسلة خلف حديقة الأندلس أمام برج القاهرة، وذلك بحضور مستشار الرئيس للمشروعات، ووزير السياحة والآثار.
الخرطوم
تشارك وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فى افتتاح معرض الخرطوم الدولى، فى دورته الثمانية والثلاثين، ومصر ضيف الشرف فيها.
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